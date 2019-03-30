AKP Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan kimdir?

Selahattin Gürkan, 1958 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Selehattin Gürkan, 2014 Yerel Seçimlerinde Battalgazi Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunudur.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1979-1989 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Daha sonra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ile 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004 – 2009 (bağımsız) ve 2009 – 2013 (Ak Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. Üçüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle hali hazırda sürdürmektedir.

Ayrıca Gürkan, Tarihi Kentler Birliği, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı görevi ile encümen üyeliği görevini yürütmektedir. 2010 tarihi itibariyle Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, Spor Klübü Başkanlığı görevlerinde bulunan Gürkan, birçok üniversitede Misafir Öğretim Üyeliği ile birlikte, Yerel Yönetimler, Göç, Sosyal Entegrasyon ve Uyum konuları başta olmak üzere çok sayıda panel ve konferansta konuşmacı olarak yer almıştır.