AKP-Mansur Yavaş polemiği…. Haber kanalları basın tarihine geçti!

İktidara yakın bir gazete, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş için “Sahte senetten tazminat cezası aldı” iddiasının yer aldığı bir habere yer verdi.

ÖMER ÇELİK’İN BİR SAATLİK BASIN TOPLANTISI CANLI YAYINLANDI

Önceki gün bu haberle ilgili basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne CHP iddialara yanıt verdi. Biz inceledik ve vardığımız sonuçlar bu şekilde vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. CHP'nin ve Mansur Yavaş'ın suskunluğunu da vatandaşımızın takdirine arz ediyoruz.” dedi. Çelik, Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları yaklaşık bir saat süren basın toplantısında dile getirdi. Çelik’in bu sözleri haber kanalları tarafından canlı olarak ekrana getirildi.

MANSUR YAVAŞ’IN ‘SAVUNMASI’ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Mansur Yavaş da iddialarla ilgili dün Ankara’da kameralar karşısına geçti. Hakkındaki iddialara uzun uzun yanıt veren Mansur Yavaş “Asıl mağdur benim. Yargıtay’ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur.” dedi. Yavaş söz konusu iddiaları ortaya atan şahsın; “Yüzde 80 şizofren raporu bulunduğunu, belgede sahtecilikten hapis cezasına çarptırıldığını, çocuk istismarından da halen yargılandığını” söyledi.

Yavaş’ın bu basın toplantısını sadece Habertürk televizyonu ‘bir süreliğine’ canlı olarak ekranlarına taşıdı. Aralarında devletin kanalı TRT Haber’in de bulunduğu haber kanallarının tamamı ise Yavaş’ın açıklamasına yer vermedi.

ÖMER ÇELİK YENİDEN BASININ KARŞISINA ÇIKTI 35 DAKİKA KONUŞTU

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün CHP Yavaş’a yöneltilen ‘sahte senetle tahsilat yapmaya kalkışmak’ suçlamasını ve Yavaş’ın verdiği yanıtları yorumlamak için yeniden ekran karşısına geçti.

Yavaş’ın kendisine yönelttiği eleştirilere cevap veren Çelik, suçlamayı ortaya atan ve çocuk istismarı iddiasıyla hakkında soruşturma bulunduğu ortaya çıkan iş adamı için “Benim ‘saygıdeğer’ gibi bir ifadem olmadı. Biz bu kişiyi tanımıyoruz. Bu kişi hakkında bilgi sahibi değiliz” dedi. Çelik ayrıca Mansur Yavaş’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. AKP Sözcüsü’nün 35 dakika süren bu açıklamaları da tüm haber kanalları tarafından canlı olarak ekrana getirildi.

HABER KANALLARI MANSUR YAVAŞ’I GÖRMEDİ!

Türkiye’nin en büyük dört haber kanalı; CNN Türk, NTV, TRT Haber ve Habertürk’ün 3 gündür devam eden ‘polemik’te, sadece Ömer Çelik’in sözlerine yer verdiği, Mansur Yavaş’ın iddialar karşısındaki yanıtlarına ise yer vermedikleri gözlendi.