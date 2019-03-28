AKP Mardin Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman kimdir?

Mehmet Vejdi Kahraman, 2011'de Mardin AKP milletvekili aday adayı olmuştu. 2014’teki yerel seçimlerde ise AKP’de Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmişti. Mehmet Vejdi Kahraman evli ve 5 çocuk babasıdır.

1962 yılında Mardin/Kızıltepe’de doğan Mehmet Vejdi Kahraman, ilk ve orta eğitimini Kızıltepe’de tamamladı. Siyasete Refah Partisi’nin kademelerinde görev alarak başlayan Kahraman, 2011 yılında AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. Mehmet Vejdi Kahraman, çok sayıda firmada yöneticilik yaptı. Mardin'de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı.