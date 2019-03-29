AKP Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğmuştur. Metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktorudur. 58. Hükümet’te, 59. Hükümet’te ve 60. Hükümet’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Ordu milletvekillerindendir.

ODTÜ Metalurji Mühendisliği’nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yapmıştır.ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yapmıştır.

Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri olarak çalışmıştır.

AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan ve İngilizce bilen Dr. Mehmet Hilmi Güler Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır. Günümüzde Turkcell yönetim kurulu üyesidir.