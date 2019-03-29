AKP Sakarya Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce kimdir?

Ekrem Yüce 09 Haziran1954’de Sakarya’da doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Farsça bilmektedir. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’de Kültür Teknik ve Makine Bölümü’nden mezun olmuştur.

2018 yılında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük yapmıştır.

2012 – 2018 yıllarında Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın başkanlığını yapmıştır.

2011 – 2012 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda müşavirlik yapmıştır.

2003 – 2011 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır.

SİYASİ GÖREVLER

1989 Adapazarı Belediye Başkan Adayı Refah Partisi

1994 Geyve Belediye Başkan Adaylığı Refah Partisi

Rize İl Başkan Yardımcılığı-Halkla İlişkiler Başkanı Refah Partisi

Rize İl Disiplin Kurulu Başkanlığı Refah Partisi

1995 Adapazarı Merkez İlçe Başkanlığı Refah Partisi

1995 Sakarya Milletvekili Adayı Refah Partisi

1999 Erenler Belediye Başkan Adayı (Seçildi) Fazilet Partisi

2018 27. Dönem Milletvekili Adaylığı AK Parti