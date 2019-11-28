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AKP Sözcüsü Çelik’ten Macron’a sert tepki!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu söyledi

18:09 -
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AKP Sözcüsü Çelik’ten Macron’a sert tepki!

AKP Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron” dedi.

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Çelik, “Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 18:38 28.11.2019
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