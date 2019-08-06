AKP sözcüsü Çelik’ten seçim açıklaması!

Açıklamasında ayrıca, Suriye konusuna da değinen Çelik, “Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir” ifadelerini kullandı.

Çelik Kaz Dağları için, “Çevre konusunda gündemi yakından takip ediyoruz. Bahsedilen madenin Kaz Dağları’nda olduğu yalandır. Arada 40 km mesafe var. Kesilen ağaçlarla ilgili orada pek çok maden var. Burada kesilen ağaçların miktarı kadar fidan başka yerlere dikilmiştir. Söz konusu yer 2001 yılında verilmiş. Bizden önce kaldırılan bir SİT izni söz konusu. Sadece bu sene 2,5 milyon Çanakkale’de fidan dikilmiştir. Siyanürle arama söz konusu değil. Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor” dedi.

AYRINTILAR GELECEK…