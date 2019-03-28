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Son dakika: İzmir ve Ankara’dan istifa haberleri! Cumhur’dan Millet’e geçtiler…

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde AKP ve MHP’den yaklaşık 500 kişi İYİ Parti’ye geçti, İlçe başkanlığında tören yapıldı. Başkan Mehmet Öztürk, partilerinin yeni katılımlarla daha güçlendiğini söyledi. İzmir Bayraklı’da da AKP ve MHP üyesi olan 2 bin 199 kişi, partilerinden istifa ederek CHP saflarına katıldı.

Gökmen ULU
15:29 -
Haberler Gündem
Son dakika: İzmir ve Ankara’dan istifa haberleri! Cumhur’dan Millet’e geçtiler…

İYİ Parti’ye katılanlar arasında Gölbaşı MHP eski ilçe başkanı, eski belediye başkan yardımcısı Kadir Yanık, AKP'de değişik kademelerde görev yapan Menderes Başkan da bulunuyor. İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk, kapılarının vatanını milletine seven herkese açık olduğunu belirtti.

FOTO:SÖZCÜ

İZMİR’DE DE 2049 AKP'Lİ, 150 MHP'Lİ CHP'YE GEÇTİ

İzmir Bayraklı'da da bir hafta içinde AKP ve MHP üyesi olan 2 bin 199 kişi partilerinden istifa ederek CHP üyesi oldu. CHP'ye geçenler arasında daha önce AKP'den Bayraklı Belediye Başkan Adayı olan İsmail Sarı ile MHP'den Bayraklı Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Toptaş da yer aldı.

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Son güncelleme: android-time 16:46 28.03.2019
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