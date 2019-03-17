Erdoğan: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Mitingde ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşma yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP seçmenine sesleniyor.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“İnşallah seçimden sonra zaferi sizlerle kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün Sayın Devlet Bahçeli ile huzurunuzda olduk. Biz Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz’da darbecilere karşı mücadele ederken sokaklarda kurduk. Sayın Bahçeli ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hasan Tahsin’in hemşehrilerine selam olsun. İzmir için dişe dokunur tek hizmeti olmayanlar yıllarca bu şehri istismar ettiler. İşte gösterdikleri de böyle bir aday. Körfez kokudan geçilmiyor. Haliç aynen böyleydi, pırıl pırıl hale getirdik balık da var aynı zamanda yüzüyorlar. İnşallah burayı da Nihat Zeybekçi kardeşimle İzmir’i şanına yakışır bir hale getirmekte kararlıyız.

Biz insanımızın giyimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık. 17 yıldır iktidardayız. Yıllardır Atatürk’ü istismar ettiler. Bunların Atatürk’ün Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ilkesine katkı yaptıklarını gördünüz mü? Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemediler. İzmir’e gösterdikleri aday CHP’nin adayı değildir ha, bu kişi bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendi adayıdır. Adaylık icazetini de İzmir’den değil Kandil’den almıştır. CHP’nin Buca adayını son anda değiştirmesinin nedeni de Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e rant anlıyışıyla yaklaşıyor olmasıdır. Amaçları İzmir’i CHP görüntüsü artında bölücü örgüte teslim etmektir. Aynı durum diğer şehirlerde de yaşanıyor. Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı çıktı, “Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu’da İzmlir’deki de HDP’lilerin oylarıyla seçildiğini bilecek” diyerek adeta meydan okudu.

Şimdi bu adam Kürt bile değil, ama bu benim Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Eyy Sezai sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var, defol git oraya! Bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Bu adamın alacağı cevap bunlara CHP’ye ve ittifaka İzmir’de seçimi kaybettirmektir. CHP’nin Meclis üyelerinin listesinde bölücü örgütten çok isim var. 31 Mart’ta bu parti neden listelerde görünmüyor. Çünkü bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. Bu maskeli baloya ne gerek var.

Bay Kemal ‘İslam dünyasından kaynaklanan’ terör diyor. Bu adam Müslüman mı, Niye Hristiyan dünyasından demiyorsun da İslam dünyasından demiyorsun? Ne diyor, “Anadolu yakasında yaşayabilirsiniz, Avrupa yakasına geçemezsiniz’ Ne olacak, onlar gelecekmiş bizi oralardan süreceklermiş, senin atan bizi süremedi. Bu ülke artık eski ülke değil, ah bir gelmeye teşebbüs etseniz bir gelmeye teşebbüs etseniz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. 15 Temmuz’da tankların arasından aldılar. Bana dediler ki iki saat önce Bay Kemal geldi. Dediler ki tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne geçti. Darbeyi bitirene kadar biz havalimanındaydık. Sen korkaksın, ürkeksin, senden bir şey olmaz. Hamd olsun o gece milyonlar yürüdü. İzmir’e de böyle bir korkak ve onun adamı yakışmaz. İzmir Yunan işgaline uğradığında da birileri çiçeklerle onları karşılamıştı ama Hasan Tahsin kıyamı başlatmıştı. Bizim ezan konusundaki hassasiyetimizin sebebi işte budur.”