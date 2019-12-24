AKP’de 3 ilçe başkanı istifa etti

AKP’de Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, görevlerinden istifa etti.

AKP Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları istişareler sonucunda başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahade edeceklerini söyleyerek, “Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkale hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

AKP İl Başkanı Nuh Dağdelen de şöyle konuştu:

* Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırıkkale’de de partimiz kongre sürecine girdi.

* 3 değerli yol arkadaşımız görevlerinden istifa etti.

* Kendilerine partimize vermiş oldukları azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

* Kendileri kongre sürecinden sonra partimiz ana kademe çalışmalarına devam edecekler. DHA