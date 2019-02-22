AKP’de ‘aday gösterilmeme’ gerginliği!

İki dönemdir Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in yardımcılığını yürüten Mehmet Dümen, meclis üyesi listesinde tekrar aday gösterilmemesi üzerine bir grup destekçisi ile birlikte AKP İl Başkanlığı binasını gitti.

Listede yer almamasına tepki göstererek olay çıkaran Dümen, küfürlerin ve ağır ithamların havada uçuştuğu tartışma sonrasında partililer tarafından kolundan itilerek dışarı çıkarıldı. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan Samsun’nun Çarşamba İlçesinde de AKP Çarşamba Belediye meclis üyeliği aday listesinde 25’nci sırada yer alan Kadir Akkuş, sırasını beğenmediği için istifa ettiğini duyurdu.