AKP’de bir istifa daha!

İsa Mesih Şahin, yaptığı istifa duyurusunda, “Üniversite yıllarında Gençlik Kolları Teşkilatı ile başlayan ve en son 2014-2018 yılları arasında Kadıköy İlçe Başkanlığı göreviyle devam eden süreçlerde; inandığımız değerleri taşıdığı için AK Parti'yi sahiplendik ve bu uğurda mücadele verdik” derken, “Ancak ne var ki son birkaç yılda bu kazanımların vicdanları sızlatacak şekilde heba edildiğini de hep beraber gördük” ifadelerini kullandı.

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“15 TEMMUZ RUHU TASFİYE EDİLDİ”

Şahin, parti yönetimine sitem ederken “15 Temmuz ruhunun partiden tasfiye edildiğine” inandığını belirtti. “AK Partinin artık inandığımız değerleri taşımadığına ve düzelme umudunun da kalmadığına üzülerek şahitlik ediyoruz” diyen Şahin, istifa ettiğini duyururken helallik istedi.