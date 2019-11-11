AKP’de kongre öncesi büyük değişim! ‘İstifalar olacak…’

AKP’den teşkilatlarda görev değişikleri ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, 7. olağan büyük kongre sürecine giren AKP’de önümüzdeki günlerde bazı görev değişiklikleri olacağını dile getirdi.

NTV canlı yayınında konuşan Kandemir, kongrenin kendileri için “muhasebe” dönemi olduğunu söyledi. “Bu kongre diğerlerinden farklı” diyen Kandemir, şunları kaydetti: “Seçimlerin bize söyledikleri var. Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak.Bazı arkadaşlarımız bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar. Bu büyük ailede kuşkusuz görev değişiklikleri olacak. Yeni ekip ve arkadaşları göreceğiz AK Parti vitrininde.”

Gerçekleşecek istifaların da “yenilenme” süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğini dile getiren Kandemir, AKP kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirtti. Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.

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