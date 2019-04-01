AKP’den Ankara ve İstanbul seçimlerine itiraz

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin seçim sonuçlarına il ve ilçeler bazında itirazda bulunacaklarını söyledi.

Şahin Ankara’da 25 ilçenin 25’inde de ilçe seçim kurullarına itirazda bulunacaklarını söyledi. Şahin aradaki farkın azalacağını ve kendi lehlerine dönüşeceğini iddia etti.

AKP Genel Sekreteri yaptığı açıklamada muhtar seçimlerinden ötürü seçmenlerde kafa karışıklığı olduğunu da belirtti.

Şahin önemli ölçüde geçersiz oy olduğunu da iddia etti.

İSTANBUL’U KÜÇÜK BİR FARK OLARAK NİTELENDİRDİ

AKP Genel Sekreteri İstanbul’daki 28 binlik oy farkını küçük bir oy farkı olarak değerlendirse de Balıkesir’i oy farkı 10 bin 308 oyla AKP Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmıştı. İyi Parti ikinci parti olmuştu.

Fatih Şahin dün akşam itirazla ilgili olarak kesin konuşmadıklarını çünkü resmi sonuçların ortada olmadığını da sözlerine ekledi. Şahin’in bu sözlerine rağmen dün akşam saat 23:20’de Binali Yıldırım kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etmişti.

Binali Yıldırım’ın ardından AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sabaha karşı 05:00 sularında 3 bin 870 oyla kazandığını açıkladı.

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