AKP’den ağlayarak istifa eden başkandan Babacan’a destek

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre, yeni parti için hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'ın, kadroyu kısa zamanda oluşturacaklarını açıklaması siyaseti hareketlendirdi. Babacan'ı desteklediğini belirten eski AKP Milletvekili ve eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var” dedi.

AKP'yi eleştiren Uğur, “Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor” dedi.

İLGİLİ HABER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ağlaya ağlaya istifa etti

“AK PARTİ KURULUŞ İLKELERİNİ KAYBETTİ”

Babacan'ın açıklamasını değerlendiren Uğur, şöyle dedi:

“Ali Babacan çok değerli, başarılı bir bakandı. Kamuoyunda iyi bir ismi var, dürüst, işten anlayan birisi. Babacan'ı destekliyoruz. Kendisi başarılı bir insan. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Ben de kurucuyum, AK Parti'nin kurucu Balıkesir il başkanıyım. Üç dönem milletvekiliyim, 7 yıl Genel Başkan Yardımcısıyım, 13 yıl Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim, belediye başkanıyım, 17 yıl AK Parti'ye hizmet vermiş, bu işin başında yola çıkmış bir kimseyiz ama maalesef AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti.

Nereden nereye geldi, ortada, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul'u, Ankara'yı kaybetti. AK Partili seçmen de artık konuşmaya başladı.

Kurucu ayarlarına dönemez, yeni bir kuruluş bekleniyor, halk bekliyor. Ben de Babacan'ı takdir ediyorum. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor.”

İSTİFA KONUŞMASINDA GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMAMIŞTI

Ahmet Edip Uğur, AKP'den seçildiği Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden 2017'de istifa etmişti. Uğur istifa açıklamasında “Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir” demişti.