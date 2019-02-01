Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’den AP’ye Guaido tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta,  Avrupa Parlamentosunun (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan  eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararına ilişkin, "Karar, uluslararası  hukukun ve adaletin sarsılmasına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

07:49 -
Haberler Gündem
AKP’den AP’ye Guaido tepkisi

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, kararın gayriresmi olduğuna dikkati  çekerek, ABD ve bazı AB ülkelerinin, halkın iradesi üzerinde başka bir güç  olmadığı gerçeğini sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda hatırladıklarını  bildirdi.

Usta, “Karar, uluslararası hukukun ve adaletin sarsılmasına neden  olmaktadır. Bir ülkenin kendi bağımsızlığını ve bütünlüğünü belirleme özgürlüğünü  diğer hiçbir ülke zapturapt altına alma hakkına sahip değildir.” ifadelerini  kullandı.

Venezuela halkının bağımsız iradesine rağmen aldıkları antidemokratik  kararla ikiyüzlülüklerini bir kez daha ispatladıklarına dikkati çeken Usta,  şunları kaydetti:

“Venezuela’nın içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullar görmezden  gelinemez bir gerçektir ancak demokrasi dışındaki gerekçelerle seçilmiş bir  başkanı tanımamak, demokrasi anlayışına ters düşmektedir. Uluslararası hukukun  hiçe sayılarak bir toplumun iradesini ayaklar altına almak, hak, adalet ve  demokrasiyle bağdaştırılamaz.

Dünyanın belki de hiç olmadığı kadar hoşgörüye ihtiyaç duyduğu bir  dönemde dünyayı daha büyük çıkmaza itecek müdahalelere karşı bütün ülkeler aynı  diplomatik ve politik tavrı gösterebilme iradesini ortaya koymalıdır. İnsan  haklarına aykırı hukuk dışı kararın tersine çevrilmesini temenni ediyoruz.”

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak,  dün olduğu gibi bugün de haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacaklarına işaret  ederek, çağın insani ihtiyaçlara cevap veremeyen sistemine karşı dünyanın beşten  büyük olduğunu haykırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 08:05 01.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more