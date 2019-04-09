AKP’den Büyükçekmece için yeni bir atak!

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medyadan, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdiğini duyurdu.
Şenocak açıklamasında,”YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.
İşte o tweet;
AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul’da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istediğini İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirildiğini açıklamış, öte yandan partinin seçim işlerinden sorumlu başkanı Ali İhsan Yavuz, başvurunun henüz gerçekleşmediğini söylemişti.