AKP’den İmamoğlu’na bir iftira daha! İşte çaresizliğin videosu

AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Haber Global’de katıldığı bir programda, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 2011 yılında FETÖ ile ilgili attığı tweeti, İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mal etti. Mesajı İmamoğlu atmış gibi okuyan Metiner, “Terbiyeni takın. Fethullah Gülen'e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile. Bunu CHP İstanbul adayı diyor. Bu kadar FETÖ severlik nereden geliyor” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN METİNER’E TEPKİ

Metiner’in bu sözlerine CHP’den büyük tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Melih Gökçek’in attığı tweeti İmamoğlu atmış gibi gösterip ‘bu ne FETÖ severlik’ diye soran AKP eski Milletvekili ve yandaş Star yazarı Mehmet Metiner’e soruyoruz; bu ne iftira severlik?” dedi.

İşte Metiner’in, İmamoğlu’na aitmiş gibi okuduğu ancak Melih Gökçek’e ait olan o mesaj;