Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’den İstanbul açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'da devam eden oy sayım işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunuyor...

13:09 -
Haberler Gündem

Bir kısmı bitmiş olmasına rağmen geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Üçüncü talebimiz de yeniden sil baştan sayımın yapılması idi. 5 ilçe hariç bu talebimiz kabul edilmiş değil.

Sonuçta oyların tamamına ilişkin sadece yüzde 6 sayılmış iken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi. Bunu CHP sözcüsü de ifade ettiler. Bu isimleri görevlendiren sizi idari amirleriniz diyorlar kendileri.

Biz kanunlara göre bu süreç işletilmelidir diyoruz. O yüzden kanunun öngördüğü hususlar çerçevesinde taleplerimizi dile getirdik ve takibimizi bu şekilde yaptık. Yasa net bir hüküm koyuyor.

Tüm Türkiye genelinde bir inceleme yapma imkanımız olmadı ancak İstanbul için kapsamlı bir çalışma yaptık, mercek altına aldık  ve burada organize bir şeyler var

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: android-time 13:21 09.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more