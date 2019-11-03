AKP’den istifa eden Yeneroğlu’ndan, Bakan Yardımcısı İnce’nin yanıtına sert tepki

AKP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün, 21 aydır cezaevinde bulunan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında “dini istismar eden bir oluşumun lideri” diye bahsetmesine tepki gösterdi.

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YENEROĞLU: POLİS HANGİ YETKİYLE “DİNİ İSTİSMAR TESPİTİ” YAPIYOR

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından emniyetin basın açıklamasını paylaşarak, “Polis hangi yetkiyle ‘dini istismar’ tespiti yapıyor, bunun hukukta dayanağı ne?” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu şunları yazdı;

“Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün basın açıklaması baştan aşağıya 90’lardan hatırladığımız temel hakları hiçe sayan reddiyeci ve savunmacı bir refleks. Eskileri hatırlamak zorunda kalmak ne kadar acı. Polis hangi yetkiyle ‘dini istismar’ tespiti yapıyor, bunun hukukta dayanağı ne?”

İNCE: AÇIKLAMAYI ÇARPITMAK GÖREVİNİZİN SORUMLULUĞUYLA BAĞDAŞMAZ

Eski AKP’li Yeneroğlu'na Twitter hesabından tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise, bu ifadenin savcılık iddianamelerinde de olduğunu hatırlatarak, “Savcılık iddianamesinde yer alan ifadenin kullanıldığı açıklamayı eleştirmekte dahi kifayetsizsiniz” dedi.

İnce, “Açıklamayı çarpıtmak görevinizin sorumluluğuyla bağdaşmaz. Kamu düzenini bozmaya çalışanlara arka çıkışınız öfkenizin ve kininizin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

YENEROĞLU: VATANDAŞA TEPEDEN BAKAN 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ

Bu yanıtın ardından tekrar paylaşımda bulunan Yeneroğlu, şunları yazdı:

“Kamu görevlisi olarak bir milletvekiline yönelik bu dil yakışıksızdır. Kem söz sahibine aittir. Seviyenize düşmem. Gün gelecek bu üslubunuzdan dolayı utanacaksınız! Bizi ayıran hukuk ve vicdandır. Öfke ve kin benim yolumdan geçmez, ama siz kurumsallaştırdınız maalesef!

Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir maalesef. Hakaret ederek,üstenci dil kullanarak insanları susturacaklarını zannederler. Ülkenin iç güvenliğinden ve özellikle huzurundan sorumlulular bir milletvekili ile bu dille konuşursa,vatandaş ne yapsın! Sizi nezakete davet ediyorum!

Siz nerden nereye geldiniz, ben adınıza üzülüyorum. Sivil ve vicdan okulu mgv’den otoriter, güvenlikçi, savunmacı, vatandaşa tepeden bakan bir 28Şubat zihniyeti. Kifayete gelince, size hukuk dersi verebilirim. Fakat sizde bu anlayış varken, polis ne yapsın? Yazıklar olsun!

Sizi istifaya davet ediyorum! Hiçbir memur halkın temsilcisi bir milletvekili ile bu dille konuşamaz, tehdit edemez! Yasal görevim aynı zamanda yürütmeyi denetimdir. Kolluk gücüne sahip makamınıza layık olmadığınızı gösterdiniz. Bu anlayışınız ülkeyi korku iklimine dönüştürdü.”

İŞTE O BASIN BÜLTENİ;

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün 3 Kasım tarihli basın bülteninde, Kırkayak parkında toplanan kalabalık için “dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek amacıyla 200 kişilik grup toplanarak eylem yapmak istemiştir” ifadesi yer alıyor.

Emniyetin açıklamasına göre Alparslan Kuytul'a destek için toplanan kalabalığa müdahale edildi ve 17 kişi gözaltına alındı.

Bunun üzerine bir grup, gözaltılara tepki göstermek için İl Emniyet Müdürlüğü binası karşısında toplandı. Emniyet Müdürlüğü, burada da 13 kişinin gözaltına alındığını aktardı.