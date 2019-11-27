AKP’den istifa eden Yeneroğlu’ndan flaş eleştiriler!

Yeneroğlu, Mecliste İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin Dragos kampüsü inşaatı

için 2016 yılında Halkbank’tan çektiği 400 milyon lira kredinin, banka tarafından ihtiyati haciz yoluyla tahsili kararı sonrasında sorun yaşadığını söyledi.

“UYGULAMA BANKACILIK VE HUKUK TEAMÜLÜNE AYKIRI”

Yaşanan bu durum karşısında üniversitenin elektrik, su, doğalgaz faturalarını dahi ödeyemeyeceğini, öğrenci burslarının kesileceğini, eğitim

faaliyetlerinin aksayacağını ifade eden Yeneroğlu, şöyle konuştu;

* Karşılıklı yapıcı adımlarla sorunun çözülmesi mümkünken, Halkbank tarafından uygulamanın sebebi ikna edici bir biçimde izah edilmemiştir. Bu uygulama bankacılık ve hukuk teamülüne aykırıdır.

* Doğal olarak da birçok spekülasyonu tetiklemektedir. Türkiye Bankalar Birliğinin yeniden yapılandırma programına futbol kulüpleri, ve birçok inşaat şirketi dahil edilirken bu hak uluslararası boyutta ciddi saygınlığa sahip bir üniversiteden neden esirgenmektedir?

* Sorunu hukuk normları içerisinde çözmek varken akademik faaliyetlerin işleyemez hale getirilmesiyle diğer vakıf üniversitelerine yönelik de ülkemizde ciddi bir endişe ve korku ikliminin hakim olmasına neden sebebiyet verilmektedir?

* Madem bu konunun siyasetle uzaktan yakından bir alakası yok, futbol kulüplerine bu kadar duyarlı olan siyaset ortamı, neden ülkemizin en parlak üniversitelerinden birisini ölüme mahkum etmeye çalışmaktadır?

* Bu iddialar doğru değilse bu çabalara neden sessiz kalınmaktadır?

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MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu, 1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.

Almanca ve İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. AA