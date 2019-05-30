AKP’den MHP’ye geçti, belediye başkanı oldu

Konya'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrasında Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan ‘Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.'nin de gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilmişti.

Gözaltına alınan bu isimlerden Abdurahman K., tutuklanarak Eskişehir Cezaevi’ne gönderildi.

MECLİS TOPLANDI BAŞKAN SEÇİLDİ

Öldürülen MHP’li başkanın ardından Doğanhisar Belediye Başkanlığı yeni başkanı seçmek için toplandı. 4 MHP'li 4 İYİ Partili ve 3 AKP'li üyenin oy kullandığı belediye başkanlığı oylamasında, AKP'den meclis üyesi seçildikten sonra istifa ederek MHP saflarına katılan Süleyman Pekmez, Doğanhisar'ın yeni belediye başkanı oldu.