AKP’den MHP’ye geçti, belediye başkanı oldu

Konya'nın Doğanhisar belediye başkanı MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrasında Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.'nin de gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilmişti. Abdurahman K., tutuklanarak Eskişehir cezaevine gönderildi.

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MECLİS TOPLANDI BAŞKAN SEÇİLDİ

Öldürülen MHP’li başkanın ardından Doğanhisar Belediye Başkanlığı yeni başkanı seçmek için toplandı. 4 MHP'li 4 İYİ Partili ve 3 AKP'li üyenin oy kullandığı belediye başkanlığı oylamasında, AKP'den meclis üyesi seçilen Süleyman Pekmez'in MHP'ye geçmesinin ardından Pekmez Doğanhisar'ın yeni belediye başkanı oldu.