Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’den MHP’ye geçti, belediye başkanı oldu

Konya’nın Doğanhisar belediye başkanı İhsan Öztoklu’nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yeni belediye başkanı belli oldu. Belediye meclisinde yapılan seçimde AKP’den MHP’ye geçen meclis üyesi Süleyman Pekmez yeni belediye başkanı oldu.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
14:23 -
Haberler Gündem
AKP’den MHP’ye geçti, belediye başkanı oldu

Konya'nın Doğanhisar belediye başkanı MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrasında Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.'nin de gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilmişti. Abdurahman K., tutuklanarak Eskişehir cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERBelediye başkanının ölümünde şüpheli sayısı 5 olduBelediye başkanının ölümünde şüpheli sayısı 5 oldu

MECLİS TOPLANDI BAŞKAN SEÇİLDİ

Öldürülen MHP’li başkanın ardından Doğanhisar Belediye Başkanlığı yeni başkanı seçmek için toplandı. 4 MHP'li 4 İYİ Partili ve 3 AKP'li üyenin oy kullandığı belediye başkanlığı oylamasında, AKP'den meclis üyesi seçilen Süleyman Pekmez'in MHP'ye geçmesinin ardından Pekmez Doğanhisar'ın yeni belediye başkanı oldu.

Konya'nın Doğanhisar MHP’li belediye başkanı İhsan Öztoklu bıçaklanarak öldürülmüştü.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more