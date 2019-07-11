AKP’den Özhaseki açıklaması!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar önüne geçerek açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te yaşanan soykırımın 24. yılı olduğunu anımsatan Çelik, “Bugünlerde son derece insanlık için acı olan Srebrenitsa’nın yıl dönümündeyiz. 24 yıl önce yaklaşık 8 bin 300 civarındaki masum insan, oradaki katiller tarafından katledildi. Hepimizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler güçlerine sığınmışlardı, Hollandalı askerlere. Ama onlar, orada bu masumları korumak için görev yapmaları gerekirken tam tersi bir durum söz konusu oldu. Bu masumları, o katillere teslim ettiler ve hala bu acı devam ediyor.” diye konuştu.

ÖZHASEKİ AÇIKLAMASI

AKP’li Mehmet Özhaseki, Belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi önerisine dönük tartışmalara ilişkin, “Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir!” açıklamasında bulunmuştu. Özhaseki’nin o açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, “Sayın Özhaseki öyle bir şey söylemez. Söylediği şey şu; sürekli olarak bunun ayrıştırıcı bir şekilde gündeme getirilmesi. Uygulamaları yapan arkadaşlarımızla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanılması karşısında bunu söylemiştir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak varlığıdır. Adlarımız farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti demek hepimize meşruiyetini veren millet iradesinin somutlaşmış hali demektir. Mehmet Bey, hepimizi birleştiren ortak kelimeleri kullanarak özellikle sosyal medyada bunu üst başlık olarak kullanıp, altına ırkçı, ayrıştırıcı, nefret suçu ifadelerini kullananlarını eleştiren bir yaklaşımdı. Burada bir ‘milli duruş sergilemeniz gerekmektedir’ diyen bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.