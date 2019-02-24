AKP’den TBMM başkanlığına ikinci aday! Nevzat Şatıroğlu kimdir?

TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi ve yeni başkan için vekiller bugün oy kullanacak. Nevzat Şatıroğlu’nun Meclis Başkanlığı için AKP’den ikinci aday olması büyük bir sürpriz oldu. İşte Nevzat Şatıroğlu kimdir sorusun yanıtı ve Nevzat Şatıroğlu hakkında merak edilenler…

NEVZAT ŞATIRĞOLU KİMDİR?

Nevzat Şatıroğlu, İstanbul’da doğmuştur. İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olup ardından Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programını tamamladı. 1994-2002 yılları arasında Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ’ta Bölge Müdürlüğü, Teknik İşler ve Onarım Müdürlüğü ile Kalite Güvence Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Türkiye’de ilk kez yapılan FSRU (Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri) Projesinde Direktör olarak görev aldı. Şatıroğlu, 4 Kasım 2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Siyasi yaşamına 1993 yılında Refah Partisi Şişli İlçe Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 1994-1998 yılları arasında Şişli İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şatıroğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi Şişli İl Genel Meclisi Üye adayı, 2002-2003 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, 2010-2014 yılları arasında da Ak Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Aslen Sivaslı olan Şatıroğlu, evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.