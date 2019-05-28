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AKP’li AKP’liye bunu yaparsa!

Ordu'nun Perşembe ilçesinin yeni belediye başkanı AKP'li Mustafa Sayım Tandoğan, görevi aynı partiden Kemal Bahtiyar'dan devralmıştı. Yeni başkan Tandoğan göreve gelir gelmez eski başkan Bahtiyar’ın kadrolu basın danışmanı Hakan Koç'u çöp toplamaya verdi. Hızını alamayan başkan Tandoğan AKP'li eski başkanın sekreterini gece bekçiliğine, makam şoförünü de kaldırım döşeme işine verdi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
09:37 -
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AKP’li AKP’liye bunu yaparsa!

31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'nun Perşembe ilçesinde AKP’li Mustafa Sayım Tandoğan yüzde 53’ünü alarak başkan seçildi. Önceki belediye başkanı AKP’li Kemal Bahtiyar’ın en yakınında bulunan üç kişinin görev yerlerini değiştirdi. Hem de ne değiştirme… Basın danışmanını çöp toplamaya, sekreterini gece bekçiliğine, makam şoförünü de kaldırım döşeme işine verdi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinin AKP’li yeni başkanı Mustafa Sayım Tandoğan.

BASIN DANIŞMANI ÇÖPÇÜ OLDU

Yeni Başkan Mustafa Sayım Tandoğan'ın ilk icraatı AKP'li eski başkan Kemal Bahtiyar'ın en yakın mesai arkadaşlarından sekreter Muhammet Aksüt’ü garajda gece bekçisi yaparken, makam şoförü Ekrem Bahtiyar’ı da kaldırım döşemesine gönderdi. Eski başkanın basın danışmanlığını yapan Hakan Koç’u da çöp işlerine gönderdi.

KAMERA TUTAN ELLER SÜPÜRGE TUTUYOR

Yaklaşık 21 yıldır gazetecilik yapan ve son 3 yıldır belediyede fotoğrafçı kadrosunda çalıştığını söyleyen Hakan Koç, “Görevi geldiğinde ilk olarak beni beden işçiliği gönderdi. Bir hafta önce de tekrar görev yerimi değiştirip beni çöpe verdi. Bana sormadan iş kolumu değiştiremez. Ancak sayın başkanımız keyfi bir uygulama yaptı. Sanırım başkan beni ve diğer arkadaşlarıma bu şekilde mobing uygulayarak işten ayrılmamızı sağlayıp, yerimize kendi adamlarını alacak. Ama biz çalışmak zorundayız” dedi. Koç, kendisinin ve 2 arkadaşının tecrübeli elemanlar olduğunu dile getirerek daha verimli olacakları alanlarda görev almak istediklerini söyledi.

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