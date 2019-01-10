AKP’li Antalya Belediyesi’nden Ensar Vakfı’na kıyak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hazineden belediyenin kullanımına tahsis edilen İsmet İnönü Kent Meydanı’ndaki 5 iş yerini Ensar Vakfı’nın kullanımına verdi. İş yerlerini, bedelsiz olarak 10 yıllığına vakfa vermesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Belediyeye ait gayrimenkuller, şeffaflıktan yoksun, ucu açık protokollerle iktidara yakınlığı ile bilinen tarikat ve cemaatlere peşkeş çekiliyor” dedi.

Daha önce de iktidara yakın kuruluşlara belediye gayrimenkul ve binalarını tahsis eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in, bu kez de devlet hazinesinden belediyenin kullanımı verilen iş yerlerini Ensar Vakfı Antalya Şubesi'ne bedelsiz vermesi şehirde tepkiyle karşılandı.

“BELEDİYEYE AİT GAYRİMENKULLER PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Tahsise tepki gösteren Antalya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, belediyeye ait gayrimenkullerin şeffaflıktan yoksun, ucu açık protokollerle iktidara yakınlığı ile bilinen tarikat ve cemaatlere peşkeş çekildiğini söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ve taşınmazların, ‘milli ve manevi değerlerimizi geleceğe taşımak' ve ‘sosyal ve kültürel hizmet üretmek' adı altında, yok pahasına iktidara yakınlığı ile bilinen tarikatlara, cemaatlere sunulması, bütün Antalya halkına hizmet etmekle yükümlü olan Menderes Türel'in nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermektedir” dedi.

120 LİRA KİRA KARŞILIĞINDA 10 YIL SÜREYLE

CHP İl Başkanı Kumbul, ayrıca şunları kaydetti; “AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gülveren Mahallesi'nde yapılan öğrenci yurdu önce TÜRGEV'e, ardından İlim Yayma Cemiyeti'ne devretmişti. Belediye ayrıca, Altındağ Mahallesi'ndeki mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait öğrenci yurdunu da “Sosyal ve kültürel işbirliği protokolü” adı altında İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edilmişti. Belediye ile İlim Yayma Cemiyeti arasında, 10 yıl süreyle ilk yıl için 120 lira kira karşılığında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin altındaki büfe yerinin kiralanması ile ilgili bir protokol de imzalanmıştı.”