AKP’li Atalay’dan Atatürk’e hakaret

Ardahan Milletvekili Atalay, bir süre önce istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan sonra AKP içinde tartışılan yeni isim oldu. Orhan Atalay, önce İstanbul'da Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günlerinde yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca diktatör rejimler, tekçi yapılar bizleri kendilerine benzetmeye çalışsa da bizler onlara benzemeyeceğiz. Bunlar hep kaybetmişlerdir, kaybetmeye devam edeceklerdir” dedi. Bu sözleri, “Yeneroğlu gibi istifa mı edecek” yorumuna neden olunca kulvar değiştirip Ulu Önder Atatürk'e hakaret etmeye kalktı. Twitter hesabından dün, dil devriminin İslam'la bağı koparmak için yapıldığını iddia ederek, şunları yazdı:

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“Dünya alem bilir ki, bu devrimin temel amacı, öyle ilkokullarda öğretildiği gibi, eski alfabenin zorluğu, bu yüzden okuma yazma oranın düşüklüğü türünden yalanlar değildir. Bin yıllık tarihimizle ama özellikle de İslam'la bağımızı koparmaktı. Bunun aynısını Stalin yaptı. İşgal ettiği Türk devletlerinin Türkiye ile irtibatını kesmek amacıyla oralarda da Latinceden Kril alfabesine geçmişti. Dolayısıyla işin aslında Garp hayranlığının aşağılık kompleksi vardır, gerisi hikayedir.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, bu densizliğe sert tepki gösterdi. Çıray, AKP'li vekile, “Bir tartışmaya tesadüfen şahit olunca Atatürk'ü Stalin'e benzetenin bir milletvekili olduğunu gördüm. Ayıp be ayıp! Kültür devrimi adı altında en az 20 milyonu kesen Stalin kim. Bir harf öğretmek için tahtanın başına geçen Atatürk kim” diye seslendi.