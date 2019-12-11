AKP’li Bakır: Türk’üm dedim diye ihraç edildim

AKP’den ihraç edilen Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

“TÜRK’ÜM DEDİM DİYE İHRAÇ EDİLDİM”

Milletvekili Pelin Bakır’ın twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

*AK Parti, Türk'üm dedim diye Suriyeliler vatanlarına dönsün dedim diye beni ihraç etti. Bu fikirlerimi ilk defa 2011'de milletvekili seçildiğimde, 2011 ve 2012 yılı Ak Parti Kızılcahamam toplantılarında 1500 kişi önünde elime mikrofon alarak söyledim. Yeni fikirlerim değildir.

“BU DÜŞÜNCELERİM YENİ DEĞİL”

*Ayrıca milletvekilliği yaptığım 2011-2015 yılları arasında televizyon programlarında, çıktığım canlı yayınlarda da hep aynı fikirleri savundum. O dönem sosyal medyayı etkin kullanmadığım için bazı takipçilerim bunlara rast gelmemiş olabilir. Ancak bu düşüncelerim yeni değildir.

“HAYATINI BİLİME VAKFETMİŞ PROFESÖRÜM”

*Bana neden AKP'den milletvekili oldun diyorlar.2011'e kadar politize değildim. Siyasi partileri ve hiçbir siyasetçiyi tanımıyordum. İTÜ'de hayatını bilime vakfetmiş bir profesördüm. Vatanıma, milletime daha çok hizmet etmek istediğim için tamamen idealist duygularla siyasete girdim.

“BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN VEKİLİYİM”

*Hiçbir zaman bir partinin, bir insanın, bir çıkar grubunun, bir lobinin milletvekili olmadım. Ben sadece Büyük Türk Milletinin vekili oldum.

“ATATÜRK’ÜN DEĞERİNİ İDRAK ETTİM”

*2011'de milletvekili seçildikten sonra çok kısa sürede politize oldum. Atatürk'ün, Türk milliyetçiliğinin değerini 2011'den itibaren her gün artarak idrak ettim. Siyaseti yaparak öğrendim. Ak Parti'de siyaset yapmak benim bugünkü politik düşüncelerimin oluşmasına temel olmuştur.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy'de ekonomik bunalımda olduğu ortaya çıkan iş adamı Bahattin Delen; eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen’i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti.

Pelin Gündeş Bakır ise bu olayın ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, “Bu sabah Bakırköy’de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin” ifadelerini kullanmıştı.

Bakır bir başka tweetinde ise Suriyelilerle ilgili şunları yazmıştı:

“Dün gece Taksim'de Suriye bayrağı açıp halay çeken alkollü Suriye'lilerin videosunu büyük bir üzüntü ile izledim.Bir Türk kadını olarak doğup büyüdüğüm İstanbul'da artık sokağa çıkmaya korkuyorum.Lütfen bu arkadaşlar derhal askere alınsın, PKK ile savaşmaya Suriye'ye gönderilsin.”