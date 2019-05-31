AKP’li başkan 1 milyon metrekare toprak satmış

Geçtiğimiz gün Eskişehir Seyitgazi ilçesi eski başkanı AKP'li Hasan Kalın'ın bıraktığı borcu sosyal medyada paylaşan CHP'li Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, son olarak eski başkanın görev süresince sattığı belediyeye ait taşınmazları sosyal medya hesabından duyurdu. Tepe, açıklamasında belediyeye ait bir milyon metrekarenin üzerinde toprağın 2,5 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

“SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, YAPACAK İŞİMİZ VAR”

AKP'li eski başkan Hasan Kalın'ın görev yaptığı 2014-2019 yılları arasında belediyeye ait arazi, tarla ve konut satışlarını sosyal medya hesabından paylaşan başkan Tepe, “Satılan toprağın miktarı 1 milyon metrekarenin üzerinde ve buradan elde edilen gelir 2,5 milyon TL civarında. Yorumu siz halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Söyleyecek sözümüz, yapacak işimiz var. Halkımız her şeyi bilecek. Birlikte yöneteceğiz. Biz, birlikte Seyitgazi'yiz” dedi.

İŞTE SATILAN TAŞINMAZLAR

Başkan Tepe, sosyal medya hesabından satılan taşınmazları tek tek paylaşarak vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. Başkan Tepe, yaptığı paylaşımda, AKP'li eski başkan Hasan Kalın'ın görev süresince sattığı taşınmazları şu paylaşımla ilçe sakinlerine duyurdu:

“Seyitgazi Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arasında, 21 bin 950 metrekare büyüklüğünde 25 adet arsa, 832 bin 606 metrekare büyüklüğünde 76 adet tarla, 6 adet konut sattığını, satılan konutların yaklaşık değerinin 600 bin lira olduğunu, satılan toprakların 1 milyon 20 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ve tüm bunların sadece 2 milyon 410 bin TL'ye satıldığını biliyor muydunuz?”

İLÇE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Başkan Tepe'nin paylaşımına yorumda bulunan ilçe sakinleri, eski başkana tepki gösterirken yeni başkana da ‘Allah yardımcın olsun' dileklerinde bulundular. Yapılan yorumlarda ayrıca, “Sadece Seyitgazi değil, tüm yurtta durum aynı. İşte bu yüzden bu ülke bu durumda. Ateşten gömlek giydin Uğur Tepe. Bu arsa, tarla ve konutlar değerinde mi verilmiş? Kimlere verilmiş? Maşallah çok gönülden çalışmışlar. Allahtan bir 5 yıl daha kalmamış, yoksa sıra Seyitgazi'yi komple satmaya gelecekmiş. Kalın kalın götürmüşler” ifadeleri yer aldı.

PİDE VE ÇİÇEK BORCU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, geçtiğimiz günlerde AKP'li başkan Hasan Kalın yönetiminden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tepe’nin paylaştığı listede Seyitgazi Belediyesinin nereye ne kadar borcu olduğu belirtilmiş ve belediyenin toplam borcunun 22 milyon 336 bin TL olduğu kamuoyuna aktarılmıştı. Belediyenin borçları içerisinde en çok dikkati çeken ise 31 Mart seçimleri öncesi 19 Mart 2019 tarihinde fatura edilen 13 bin 235 liralık pide borcu ile 21 bin 900 liralık çiçek alımı borçları olmuştu.