AKP’li başkan 21 bin 900 lira çiçek, 13 bin 235 lira pide borcu bırakmış

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde seçilerek göreve başlayan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AKP’li Hasan Kalın yönetiminden kalan borç durumunu gösteren çizelgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Tepe’nin paylaştığı listede Seyitgazi Belediyesinin nereye ne kadar borcu olduğu belirtildi.

PİDE VE ÇİÇEK BORCU DİKKAT ÇEKTİ

Seyitgazi Belediyesi’nin yaptığı paylaşımda belediyenin toplam borcunun 22 milyon 336 bin TL olduğu kamuoyuna aktarıldı. Belediyenin borçları içerisinde en çok dikkati çeken ise 31 Mart seçimleri öncesi 19 Mart 2019 tarihinde fatura edilen 13 bin 235 liralık pide borcu ile 21 bin 900 liralık çiçek alımı borçları oldu.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE YAYINLIYORUZ

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şeffaf belediyecilik anlayışımızın ürünü olarak Seyitgazi Belediyesi’nin 31 Mart 2019 tarihine kadar olan borç listesini yayınlamış bulunmaktayız. Halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.

10 BİN LİRA LOKUM BORCU BIRAKMIŞTI

Eskişehir Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller de geçtiğimiz günlerde AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş’tan kalan borcu açıklamıştı. Güller, belediyeyi 49 milyon 300 bin lira borç ile devir aldıklarını ifade ederek, yaptığı değerlendirmede en dikkat çekeni ise, 11 bin nüfusa sahip ilçenin 10 bin 559 liralık lokum borcu olmasıydı.