‘İşsizim’ diyen vatandaşı, AKP’li belediye başkanı böyle tersledi

Esenler Belediye Başkanı ve AKP İBB Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu’ya bir vatandaş “8 aydır iş bulamıyorum” diyerek tepki gösterdi. Göksu’nun yanındakiler iş bulamadığını söyleyen vatandaşa tepki gösterdi ve onu alandan uzaklaştırdı.