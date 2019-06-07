‘İşsizim’ diyen vatandaşı, AKP’li belediye başkanı böyle tersledi
Esenler Belediye Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul'da bayramlaşmanın yapıldığı mekanın önünde sıkıntısını anlatmaya çalışan bir vatandaşı tersledi. Göksu, '8 ay oldu iş bulamıyorum' diyerek kendisine dert yanan vatandaşa, elinin tersiyle git işareti yaptı.
Esenler Belediye Başkanı ve AKP İBB Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu’ya bir vatandaş “8 aydır iş bulamıyorum” diyerek tepki gösterdi. Göksu’nun yanındakiler iş bulamadığını söyleyen vatandaşa tepki gösterdi ve onu alandan uzaklaştırdı.