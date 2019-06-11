AKP’li başkan 8 kadrolu işçiyi attı, yerlerine 8 sözleşmeli işçi aldı

İşçilerin çıkarılmasına Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız sert tepki gösterdi. Ferman Zararsız, belediye başkanının yaptığı yanlıştan geri dönmesi gerektiğini söyleyerek, “Belediye kimsenin kendi işyeri, kendi şirketi değildir. Eğer Umutlu Belediye Başkanı'mız bu tutumuna devam ederse, bir ay içerisinde hukuk mücadelesini başlatırız. Çıkarılan 8 emekçi kardeşimiz AKP üyesi. Birisi de kanser hastası. Ama ne yazıktır ki, kendi partilerinden olan başkan tarafından işlerine son veriliyor” dedi.