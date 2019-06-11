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AKP’li başkan 8 kadrolu işçiyi attı, yerlerine 8 sözleşmeli işçi aldı

YOZGAT’ın Akdağmadeni İlçesi Umutlu Beldesi’nin AKP’li yeni başkanı İlhan Koçak’ın ilk icraatı belediyenin borcunu açıklamak olmuştu. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı belde belediyesinin borcunu 1 milyon 269 bin 715 TL olarak açıklayan Koçak, tasarruf tedbirleri uygulandığını ileri sürerek kadrolu 8 işçiyi işten çıkararak yerlerine 8 sözleşmeli işçi aldı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
10:07 -
Haberler Gündem
AKP’li başkan 8 kadrolu işçiyi attı, yerlerine 8 sözleşmeli işçi aldı

İşçilerin çıkarılmasına Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız sert tepki gösterdi. Ferman Zararsız, belediye başkanının yaptığı yanlıştan geri dönmesi gerektiğini söyleyerek, “Belediye kimsenin kendi işyeri, kendi şirketi değildir. Eğer Umutlu Belediye Başkanı'mız bu tutumuna devam ederse, bir ay içerisinde hukuk mücadelesini başlatırız. Çıkarılan 8 emekçi kardeşimiz AKP üyesi. Birisi de kanser hastası. Ama ne yazıktır ki, kendi partilerinden olan başkan tarafından işlerine son veriliyor” dedi.

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