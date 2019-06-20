AKP’li başkan 80 günde 130 işçi çıkardı

31 Mart'taki seçimlerde Hassa Belediye Başkanı seçilen AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Karataş, ‘Bütçe yok' gerekçesiyle 80 günde 130 çalışanın işine son verdi. AKP'li başkan Karataş, kendisine ve AKP'ye yakın olduğu iddia edilen Ekrem ilkbahar, Yusuf Okkan, Seydi Şikoğlu ve Ali Yılmaz'ı da başkan yardımcısı olarak atadı.

“MADEM MADDİ SIKINTI VAR”

Hassa Belediyesi'nde 130 kişinin işine son verilmesini İYİ Partililer belediye meclisine taşıdı. İYİ Partili meclis üyelerinin; “Maddi sıkıntılar nedeniyle belediyemizde işçi çıkarmaları devam etmektedir. Maddi sıkıntılar devam ettiği bu dönemde 4 belediye başkan yardımcısı göreve gelmiş ve görevdedir. Nüfusumuz 55 bin civarındadır. 200 bin nüfuslu belediyelerde bile 4 başkan yardımcısı bulunmamaktadır. Belediyemizde mevcut atanan 4 adet belediye başkan yardımcılığının 3'e düşürülmesi ve 1 adet başkan yardımcılığının iptali için meclis gündemine alınmasını arz ederiz” şeklinde verdikleri önerge çoğunluğu elinde bulunduran AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla ret edildi.

BAŞKAN KARATAŞ'TAN AÇIKLAMA

İşten çıkartılan çalışanlar bir araya gelen Hatay Barosu avukatlarından Akın Akıncı, dava açma süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Öte yandan AKP'li Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, konu ile ilgili olarak “Kimin neden atıldığı ve nasıl atıldığı ile ilgili elimizde doküman ve belgelerimiz mevcuttur. Bu kişilerin geçmiş dönemde nasıl işe alındıkları ve nasıl çalıştırıldıklarını biliyoruz. Bu konuda telefonla bilgi veremeyiz” demekle yetindi.

Aralarında raporlu iken işlerine son verilen çalışanlar, konuyu yargıya taşımaya hazırlanırken, kaynak yok denilerek çalışan kıyımı yapılan belediyeye iddiaya göre başkana yakın olan 4 başkan yardımcısının ataması yapıldı. Mecliste ise İyi Parti'nin, ‘Madem kaynak yok, başkan yardımcısı sayısını düşürelim' önergesi ise ret edildi.

Belediye bünyesinde yaşanan çalışan kıyımından raporlu durumda iken Fatih Karaduman, Adem söylemez Volkan Kılıçaslan ve Zihni Karabey'de bulunuyor.

İYİ Parti’nin verdiği dilekçe: