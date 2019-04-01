AKP’li başkan adayı ‘CHP kazandı’ dedi ortalık karıştı

Sonuçlar kesinleşmemiş olasa da 31 Mart yerel seçimlerinin kazananları belli olmaya başladı. Bu sonuçlara göre İstanbul Esenyurt’ta da CHP’li Kemal Deniz Bozkurt oyların yüzde 51.60’nı alarak belediye başkanı oldu. Bozkurt’un seçimi kazanmasının ardından ilçe başkanlığı önünde partililerine seslenen AKP Esenyurt Belediye Başkan Adayı ‘CHP kazandı’ dedi. Ekinci’nin buı sözlerinin ardından Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ve üyler birbirine girdi. Kavga sırasında partililer çekim yapan gazetecilere de müdahale etti.

Esenyurt’u kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz

İstanbul Esenyurt'un AKP'li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu 2017 Aralık ayında belediye başkanlığından istifa ettirilmişti. Kadıoğlu'nun yerine 20 Aralık 2017'de AKP'li Ali Murat Alatepe yeni başkan olarak göreve başlamıştı. Alatepe, Esenyurt'ta halka yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler ise dikkat çekmişti. Alatepe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan söz ederken, “Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz” ifadelerini kullanmıştı.