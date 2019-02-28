AKP’li başkan: AKP’de çalışmak sevap hanesine yazılıyor

Kocaeli’nde AKP'nin 31 Mart yerel seçimleri için meclis üyesi adayı olarak belirlediği 123 genç, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya milletvekili Selman Özboyacı ile bir araya geldi.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN İLGİNÇ YORUM

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, daha önce Hollanda'yı portakal sıkarak protesto etmesiyle gündeme gelen AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman çok konuşulacak sözlere imza attı. Kahraman “Gelin birlikte siyaset yapalım. Evet, işimiz zor ama hiç merak etmeyin her çalışma Allah'ın izniyle sevap hanesine yazılıyor” dedi.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Kahraman genç meclis üyesi adaylarına seslendiği konuşmasında şunları kaydetti: “Yıllar geçtikçe AK Parti siyasetinde gençlerin önemi artmaya devam ediyor. Geçmişte meclis üyesi adaylarımıza baktığımızda 3-4 kat artış var. Seçilebilecek nokta da 3-4 katlık bir artış var. Bu dönem 10'a yakın kardeşimiz meclislerle kendilerini ve Kocaeli gençliklerini temsil edecektir. Bu Cumhur İttifakı'nın sahada birlikte çalıştıklarını gösteriyor. Büyüklerimiz ben bu gençlerle çalışabilirim diyerek bizlere bu sorumluluğu verdi. Birlikte başaracağız. Gençler davanın lokomotifidir.”

“SEVAP HANESİNE YAZILIYOR DİYE TAHMİN EDİYORUM”

“Bazı listelerimizin başında gençlik kollarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız var. Listenin başı demek listenin namusu demektir. Dışarıdan başvuru yapan genç kardeşlerim de var. Gelin birlikte siyaset yapalım. Evet, işimiz zor ama hiç merak etmeyin her çalışma Allah'ın izniyle sevap hanesine yazılıyor diye tahmin ediyorum. Öyle bir başvuru aldık ki mülakat yapmaktan kongremize vakit bulamadık. Meclis üyesi adayı olarak yazamadığımız arkadaşlarımız haklarını helal etsin. Onların tüm sorumluluğu bende. İlçe gençlik kolu başkanlarımıza adınız yazılmadı diye 1 kızıyorsanız bana 10 kızabilirsiniz. Kocaeli'nin önümüzdeki 5 yılı çok daha genç olacaktır.”