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AKP’li başkan aldı AKP’li başkan kovdu

Samsun'un Canik ilçe belediyesinde önceki dönem Belediye Başkanı Osman Genç tarafından sözleşmeli memur olarak işe alınan 25 kişi, 31 Mart'a görevi devralan AKP İbrahim Sandıkçı tarafından işten çıkarıldı. 25 personele Başkan Sandıçı tarafından gönderilen bildiri ile 31 Aralık itibariyle belediye ile ilişiklerinin kesileceği bildirildi. Bem Bir-Sen üyesi olan memurlar için sendika yasal yollara başvuracağını açıkladı.

İsmail AKDUMAN
14:56 -
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AKP’li başkan aldı AKP’li başkan kovdu

31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen AKP’li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyeye gelen hacizlerle boğuşurken, “tasarruf tedbirleri” kapsamında personel çıkarmaya başladı. 3 dönem ilçeyi yöneten AKP’li Osman Genç döneminde belediyeye alınan 25 sözleşmeli personelin görevine, yeni başkan Sandıkçı son verdi.

BAŞKAN İMZALI TEBLİGAT

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı imzası ile sözleşmeleri sonlandırılan personele gönderilen tebligatta, belediye bünyesinde sözleşmeli personele ihtiyaç kalmadığı belirtilerek iş akitlerinin sonlandırıldığı belirtildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 7. fıkrasınca işten çıkarılan personelin sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi.

SENDİKA YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Sözleşmeleri feshedilen personelin Bem Bir-Sen üyesi olduğu belirtilirken, sendikadan yapılan açıklamada işten çıkarılan personelle görüştükten sonra hukuki sürecin başlatılacağını ve işe iade davalarının açılacağını açıkladı.

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