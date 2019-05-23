AKP’li başkan bir de 10,5 bin liralık lokum borcu bırakmış

Eskişehir'in Alpu ilçesinin CHP'li yeni belediye başkanı Gürbüz Güller, eski başkan AKP'li Rafet Demirtaş'ın belediyeye bıraktığı 49 milyonluk borcu pankart yaptırıp belediyenin duvarına astırdı. Borcun içinde en dikkat çekici olanı ise eski başkanın bıraktığı 10 bin 559 liralık lokum borcu.

BORÇ 4 MİLYON DEDİLER 49 MİLYON ÇIKTI

CHP'li başkan Gürbüz Güller, belediyenin borçlarının seçim öncesi borcun 4 milyon 700 bin lira gibi söylenmesine rağmen 49 milyon 300 bin lira çıktığını belirterek eline faturayı alanın belediyeye geldiğini söyledi.

FATURAYI KESEN GELİYOR

Başkan Güller, “Belediyenin şu anda 50 milyona yakın borcu var. Ancak faturayı kesen geliyor. Yani eski yönetimden kalan borç gün geçtikçe artıyor. Biz bu borcu kapatmakta kararlıyız. Seçimden önce İller Bankasından, 20 milyon lira kredi çekilmiş. Kilit taşı ve üst yapı için bu para kullanılmış. Ama ilçenin kanalizasyonu yok. Altyapı oluşmadan üst yapı oluşturulmuş. Yani bu 20 milyon lira çöpe gitti. Biz şimdi ilçenin alt yapısını yapmak için bu kilit taşını sökmek zorundayız. Bu, bilerek yapılan eylem. İller Bankası buna çanak tuttu. İller Bankasına bu konuda dava açacağım” şeklinde konuştu.

10 BİN LİRA LOKUM BORCU

Başkan Güller, AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş'tan kalan borç ile ilgili yaptığı değerlendirmede en dikkat çekeni ise, 11 bin nüfusa sahip ilçenin 10 bin 559 liralık lokum borcu. Eski başkan Demirtaş'ın, M.P. Lokumcusu'ndan aldığı 10 bin 559 liralık lokum borcu nedeniyle Alpu belediyesi, Eskişehir 4'üncü İcra Mahkemesi'nce icralık durumda.