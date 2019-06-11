AKP’li başkan, tepki çeken Galip Öztürk’lü fotoğrafı kaldırdı

Samsun’un Ayvacık ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halil Kalaycı, sosyal medya hesabından kendisinin, Cumhurbaşkanı danışmanı Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile cinayete azmettirmekten suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan firari Galip Öztürk’ün bulunduğu 2 fotoğraf paylaşmıştı. Biri Cumhurbaşkanı danışmanı olan 2 devlet adamının firari Galip Öztürk ile görüntülenmesine yoğun tepki gelmişti.

ÖZTÜRK, “MAHKEMELER FETÖ KUMPASI”

22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada cinayetin azmettiricisi olarak müebbet hapis cezası alan Galip Öztürk'e 3 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim 2018'de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar vermişti. Öztürk’ün avukatının karara yeniden itiraz edeceği öğrenilirken hakkında yakalama kararı çıkarılmayan Galip Öztürk ise Gürcistan’a gitmişti.

GALİP ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Fotoğrafla ilgili yapılan haberlerden sonra Galip Öztürk, 2016 yılında hakkında verilen yeniden yargılama karar belgelerini sosyal medya hesabında yayımlayarak, “Bağımsız mahkemelerin, ‘Açılan davalar FETÖ kumpasıdır, hepsinde yeniden yargılama yapılmalıdır' kararına rağmen, üstelik tam da yeniden yargılamaların başladığı bir dönemde(!) sosyal medyada, hakkımda çıkan haberleri kamuoyu vicdanına bırakıyorum!” diye yazdı. Ancak, fotoğraflar ile herhangi bir açıklama yapmadı.

BAŞKAN FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, paylaştığı 2 fotoğrafı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından kaldırdı.