AKP’li başkana 2 makam aracı yetmedi

İlçede 5 dönem Belediye Başkanı olarak görev yapan AKP’li Şefik Türkmen'in ardından 31 Mart seçimlerinde göreve gelen AKP’li Osman Nuri Ekim'e yeni bir makam aracı alınma kararı ilçede şaşkınlıkla karşılandı.

İYİ PARTİ ESKİYEN HİZMET ARAÇLARI İÇİN TEKLİF VERMİŞ

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in Belediye Meclisinde makam aracı kararı alınmasına yönelik tartışmalar devam ederken, önergenin İYİ Partili belediye meclis üyelerince verildiği iddiası tartışmaları da beraberinde getirdi. İYİ Parti Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Mısır, makam aracının önergeye AK Parti grubunca eklendiğini savundu.

İYİ PARTİ HİZMET ARACI İÇİN TEKLİF VERMİŞ

İYİ Partili üyelerin, eskiyen ve artık verimli hizmet alınamayan hizmet araçlarının yenilenmesine dair önerge verdiğini söyleyen Mısır, “Bu önerge halkımıza daha etkin, güvenli hizmet sunabilmek adına verilmiştir. AKP grubu da bu önergemiz karşısında bekleyen bir makam aracı teklifi olduğunu, mevcut iki makam aracının eskidiğini ve sürekli sorun çıkardığını söyleyerek, eskiyen hizmet araçlarının yenilenmesi için verdiğimiz önergeye uygun olmak kaydıyla makam aracı alımı içinde ekleme yaptı. Meclise bu haliyle gelen önerge de kabul edildi” dedi.