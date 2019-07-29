AKP’li başkana AKP’li kadından tokat gibi cevap

Terme ilçesinde bir grup kadın, yollarının kötü olduğunu söyleyerek belediye önünde toplanarak Başkan Kılıç'ı beklemeye başladı. Başkan Kılıç'ın gelmesi üzerine kadınlar yağan yağmur sonrası yollarının çamur içinde kaldığını ve evlerini su bastığını belirterek başkandan yardım istedi.

“BURADA ŞOV YAPMAYIN”

Başkan Kılıç, yerel gazetecileri kadınların davet ettiğini düşünerek, “Buraya basını da alıp gelmişsiniz. Şov yapmayın. Burada kimseye şov yaptırmam. Benim makamım burada. 4 aydır kapımız herkese açık” diye çıkıştı.

“SENİ BİZ BAŞKAN YAPTIK”

Dertlerine çözüm bulabilmek için belediye binası önüne gelen kadınlar, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sözleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Kadınlar, “Biz burada şov yapmıyoruz. Basın kendisi geldi. Bize çamurlu yollarımızı yapacağınıza dair söz verdiniz. Biz AKP'ye verdik, sizi biz Başkan yaptık. Cumhurbaşkanımıza işte böyle böyle kaybettirdiniz. Suç sizde değil oy verdiğimiz için bizde” diyerek tepki gösterdi.

“OY İSTERKEN BÖYLE KONUŞMUYORDUN”

Tartışmanın ardından Ali Kılıç makamına geri döndü. Kadınlar ise, “İnsan bir hoşgeldiniz, bacılarım nasılsınız der. Biz öylemi davrandık oy isterken böyle konuşmuyordun” diyerek tepkilerini dile getirdi.