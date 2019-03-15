AKP’li başkana para vermeyen kaymakama sürgün gibi tayin!

Eskişehir'in AKP'li Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ile Alpu kaymakamı Ömer Özbay, bir vatandaşın 4 bin liralık elektrik borcunun Alpu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı'nın parasından karşılanması nedeniyle tartışma yaşadı. Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, iddiaların aksine vakıftan kendisi için değil bir vatandaşın elektrik borcunun ödenmesi talebinde bulunduğunu ve tartışmanın bu şekilde çıktığını belirterek, “Devlet sana para göndermiş. Elektrik borcu varsa yarısını karşılayacaksın kardeşim” açıklamasında bulundu.

“SEÇİME GİDİYORUZ, BUNLARI DİLLENDİRMEK OLMAZ”

Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş tartışmayla ilgili şöyle konuştu; “Kaymakamlık kasasından para istemem asla söz konusu olamaz. Ben 10 yıllık profesyonel bir belediye başkanıyım. Kaymakamlık kasasından para verir mi? Seçime gidiyoruz, bunları dillendirmek olmaz. Bir rahatsızlık olmuştur. Vakıf üyelerinin karşısında ufak bir olay meydana gelmiştir. Bu olay karşısında devlet gereğini yapmıştır. Çok ciddi bir şey değil ama yaşandı”

“BIRAK SEÇİMDEN SONRA ÖDE”

Tartışmanın 86 vatandaşa para dağıtmamasından kaynaklı olduğunu belirten Başkan Demirtaş, “Kaymakamlığın birkaç yere ödemesi varmış. Bırak onları seçimden sonra öde. Çamaşır makinesi istiyorsa alacaksın kardeşim. Devlet sana para göndermiş. Elektrik borcu varsa yarısını karşılayacaksın kardeşim. Dağıtacağı paraları da vakıf üyelerine sorması gerekiyor. Burası derebeylik mi? Sen nesin? Niye sormuyorsun? O zaman niye o kadar vakıf üyesini oraya çağırıyorsun” ifadelerini kullandı.

“46 BİN LİRA BENİM MAZOT PARAM… KENDİM İÇİN İSTEMEDİM”

Devletin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 146 bin lira gönderdiğini söyleyen Başkan Demirtaş, bu paraların kaymakamlık kanalıyla halka dağıtılması için gönderildiğini belirtti. Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal yardımlaşma parası bu. Bunun bir kısmı personel maaşı, kalanı da fakir, fukaraya dağıtılsın denmiş. Dağıtılacak para 116 bin lira. Kaymakamın bana karşı bir husumeti olabilir. Vakfa her ay 30, 40 bin lira para gelmiş. Devlet gerekeni yapmıştır. Bu memlekette ne valiler geliyor, 5 ay sonra gidiyor. O valilerin peşine düşülmüyor da niye kaymakamın peşine düşülmüş. Kaç tane vali gece görevlerinden alındı, hiçbir gazete yazmadı. Şimdi CHP'liler bunu şişiriyorlar. ‘Başkan vakıftan para ister mi?’ diye. Vakıf böyle bir parayı aktarabilir mi? Böyle bir saçmalık var mı? 10 yıllık bir belediye başkanı vakıftan para ister mi? Gidip ben cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan isterim. 46 bin lira benim bir aylık mazot param. Öyle bir yalan olamaz. Mümkünatı yok”

KAYMAKAM: 4 BİN LİRALIK ELEKTRİK FATURASI ÖDETECEK

Alpu kaymakam Ömer Özbay ise Alpu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı'na gelen paraların dağıtılmaması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını belirterek “Görev yaptığım sürece banka hesap kayıtları, vakfın hesap kayıtları incelenebilir. Kesinlikle görev sürem boyunca vakıfta para tutmadık. Hatta bazı aylar paramız da olmadı. Bazı vatandaşlarımızı geri çevirdik. Her ay gelen bir bütçemiz var. Ama yenisi için bir ay geçmesi gerekiyor. Her ay tek periyodik para gelir. Seçim öncesi bu ay iki periyodik aylık para geldi. 67 bin liralık payın büyük kısmını personel maaşlarını düştükten sora 281 haneye paylaştırdık. 200 lira şeklinde. Biz tamamen devlet adına görev yapan mülki amirleriz. Sonuçta bir denetim de geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

KAVGANIN NEDENİ 4 BİN LİRALIK ELEKTRİK FATURASI

Kaymakam Özbay, belediye başkanıyla yaşanan tartışmanın bir vatandaşın 4 bin liralık elektrik borucunun vakıf kasasından ödenmesinin istenmesi nedeniyle yaşandığını belirterek şöyle konuştu; “Elektrik borcu olan kişiye yardım yapılması istendi. Ben ona itiraz ettim. Belediye başkanı seçim üzeri kimseyi üzmeme yönünde bir tavrı oldu. 4 bin lira bizim için büyük bir tutar. 4 bin lira için bir sağlık durumu olsa, tıbbi malzeme alınacak olsa bizim için sıkıntı değil. Ama talep elektrik faturasının ödenmesi. Yani vatandaş bize 4 bin liralık elektrik faturası ödetecek. O sebepten bir kavga yaşadık. Bu ay dağıtmamız gereken rakam 97 bin lira. 3 yoksul vatandaşa prefabrik ev yaptırdık. Bu ay 12 bin lira oraya ödememiz vardı”

KAYMAKAMIN GECE YARISI TAYİNİ ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kaymakam Ömer Özbay, milletin parasını koruduğu için takdir beklerken gece yarısına doğru Niğde'nin Ulukışla ilçesine tayin edildi. Kaymakamın, AKP'li Alpu belediye başkanı Rafet Demirtaş'ın, AKP İl Başkanı ve AKP milletvekillerini devreye sokarak kaymakamı tayin ettirdiği iddia edildi.

“NİYE KAYMAKAMIN PEŞİNE DÜŞÜLMÜŞ?”

Kaymakamın tayin edilmesiyle ilgili de konuşan Belediye Başkanı Rafet Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Devlet gerekeni yapmıştır. Bu memlekette ne valiler geliyor, 5 ay sonra gidiyor. O valilerin peşine düşülmüyor da niye kaymakamın peşine düşülmüş. Kaç tane vali gece görevlerinden alındı, hiçbir gazete yazmadı”

KAYMAKAM 2 YILDIR GÖREVDEYDİ

Kırklareli'nde doğan evli 2 çocuk babası olan 32 yaşındaki Kaymakam Ömer Özbay, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Bir süre Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'nda uzman yardımcısı olarak çalışan Özbay, daha sonra İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2015'te göreve başladı.