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AKP’li başkan Metiner’e sert sözlerle yüklendi

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner’in, “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” açıklamasına AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sert tepki gösterdi. Büyükkılıç, Metiner'in, "Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır" sözlerini hadsizlik olarak yorumladı.

10:09 -
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AKP’li başkan Metiner’e sert sözlerle yüklendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.Büyükkılıç,“Kayseri Pensilvanya'nın başkentidir” şeklindeki ifadelerin sorulması üzerine bu tür açıklamalarla Kayseri'ye zarar vermenin kimsenin hakkı da haddi de olmadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi. Ay Yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, tarihine, kültürüne bağlı insanların olduğu Anadolu'nun güzide şehri. Bu tür açıklamaları ciddiye de almayız, üzerimize de almayız. Dışarıdan gelip ahkam keserek bu şehri sıkıntıya sokacak sözleri sarf etmeye hiç kimsenin hakkı da yok, haddi de değil. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi FETÖ terör örgütü Kayseri'mizin hayırseverliğini, iyi niyetini istismar etmek suretiyle bazı çalışmalarda bulunmuş olabilir. Devletimizin gücü yamuk ve yanlış olanları temizlemeye ve onları yargıya teslim etmeye yeter. Nitekim öyle olmuştur. Yanlış yapanlarla ilgili her türlü uygulamalar yapılmıştır. Hal böyle iken Kayseri'nin ticaretini, sanayisini ve burada yatırım yapanların yatırımını gölgeleyecek açıklamalar yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu tür açıklamalara pirim vermek de kimseye bir şey kazandırmaz. Hep beraber bu şehrimize sahip çıkacağız. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin, insanımızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sevdalısıyız” dedi.

AKP FETÖ Kayseri Mehmet Metiner Sanat Terör terör örgütü Türkiye Yeter
Son güncelleme: 10:11 05.10.2019
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