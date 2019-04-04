AKP’li başkandan Erdoğan’ı zora sokacak açıklama!

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 31 Mart’taki seçimlerde AKP’den belediye başkanı seçilen Osman Topaloğlu’nun yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Seçim sonrası kalabalığa seslenen Topaloğlu, “Bazı mahallerde sıkıntılar var. Listeleri tek tek inceleyeceğim. 2014 ve 2019 arasındaki değişikliklere bakacağım. Öyle oy vermemişsin beton yol alacaksın, yok öyle. Bundan sonra oy veren en iyi hizmeti alacak, vermeyen en son alacak” diye konuştu.

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ERDOĞAN SEÇİM ÖNCESİ “1 DAKİKA BİLE TUTMAM” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim öncesi hemen hemen bütün mitinglerinde bir belediye başkanını eleştirerek, “Oyunuzu verirseniz hizmet var diyor. Hale bak ya, senin görevin oyu alıp da hizmet vermek değil, sen illa ki hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti’de bu anlayışta biri olsa 1 dakika tutmam” demişti.

AKP’li Topaloğlu'nun yaptığı konuşmaya ait bu videosunun ortaya çıkmasının ardından Erdoğan'ın nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.