AKP’li başkandan İmamoğlu hakkında skandal tweet!

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sayılı günler kala, AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker’in skandal niteliğindeki bir tweeti ortaya çıktı.

Uzun yıllardır AKP Mersin teşkilatında çeşitli görevler üstlenen ve halen İl Başkan Yardımcılığı yapan Kenan Peker, kişisel twitter hesabından “İstanbul'u Konstantinopolis mi? sandın Yunan evladı seri yalancı” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Peker, aynı paylaşımına İmamoğlu'nun, Yunan medyasında çıkan haberlerinin de ekran görüntüsünü ekleyerek, “Haberim yoktu yalanı” ile paylaştı.

Peker’in paylaşımına çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.