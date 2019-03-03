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AKP’li başkandan itiraf gibi tehdit!

AKP Yozgat Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, çiftçi kooperatifine ait olan şeker fabrikasının AKP’ye ait olduğunu savunarak, işçi alımlarından kendilerinin söz sahibi olduğunu söyledi. AKP’li ilçe başkanı, “Şeker fabrikasına adam alınacakmış, biz aldırırız. Kimse aldıramaz” dedi.

Veli TOPRAK
13:32 -
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AKP’li başkandan itiraf gibi tehdit!

“ŞEKER FABRİKASI DA AKP'NİN”: AKP'li Osman Düğenci'nin, seçim çalışmaları sırasında yaptığı skandal konuşmayı içeren video sosyal medyaya düştü. İlçelerinde bulunan şeker fabrikasına işçi alımı konusunda kendilerinin söz sahibi olduğunu anlatan AKP'li Düğenci, şunları söyledi:

“Şeker fabrikasına adam alınacakmış, biz aldırırız. Kimse aldıramaz. Vay ben orada şu görevdeyim, yani ben bu görevdeyim, Şeker Fabrikası da AKP'nin, bilmem ne fabrikası da AKP'nin, 4.5 yıl seçim yok, yarın hükümet düşecek gibi hareket edenler….”

FABRİKA ÇİFTÇİ KOOPERATİFİNE AİT: Boğazlayan'da bulunan şeker fabrikasının sahibi, Kayseri Şeker AŞ'ye ait bir fabrika. Kayseri Şeker ise çiftçi kooperatifi.

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