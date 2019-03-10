AKP’li başkandan ‘Millet İttifakı’na tehdit: 31 Mart’ta bu sokaklarda gezme şansı olmayacak

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Halkı ötekileştiren, siyasi ahlaka sığmayan sözler” derken, Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren de, “Halkı kaosa, gerginliğe sürükleyecek sözler” diyerek AKP İl Başkanı Çetinbaş'a tepki gösterdiler.

CHP'Lİ KASAP: SAVCILAR GÖREVE

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AKP'li Çetinbaş'ın açıklamasına tepki göstererek, “AKP İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın bu açıklamaları halkı kin ve nefrete davet eden bir açıklamadır. Toplumu bu şekilde kin ve nefret duygularıyla ötekileştirmek, diğer bir kesimi sokağa çıkamayacak diyerek tehdit etmek bir İl Başkanı'na yakışmamıştır. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum” dedi. Kasap, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimizin aynı belediye otobüsünde olduğumuzu belirterek, “31 Mart'ta Belediye Başkanı seçmek için sandığa gideceğiz. Halkı ötekileştiren, siyasi ahlaka ve etiğe sığmayan bu açıklamalar, toplum vicdanında kabul görmemektedir. AKP İl Başkanı Ali Çetinbaş'ı şiddetle kınıyor, tüm siyasi partileri temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

SAADET PARTİSİ: HALKI KAOSA SÜRÜKLÜYOR

AKP'li Çetinbaş'ın açıklamasına bir tepki de Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren'den geldi. Evren, şunları söyledi:

“AK Parti'nin il başkanı kendilerine oy vermeyenleri şer, hainlikle suçlayarak illet ve zillet kelimelerini kullanarak kaos, gerginlik ortamı oluşturmak ve kutuplaştırmak istemekte ve bizi bir yere çekmeye çalışmaktadır. İlgili kişi; basit bir tiyatro oyunu oynamaya çalışıyor. Gürültü ile ‘Cambaza bak' türküsü söylüyor, fakat sözü ve sesi milletimizin sevmediği nakaratlardan oluştuğu aşikardır. Hedefi; bozdukları ülke düzeni, ekonomik sorun, işsizlik, göç, bozuk ahlak, suç oranları, dış güvenlik, BOP, batık belediye maliyesi, borçlar, ödenecek yüksek faizler vs. konuları konuşulmasın, diye sanal gündem oluşturmaya çalışıyor. Böylece siyasi rant elde etmeyi hedeflemektedir. Biz il başkanının bizi çekmeye çalıştığı bu tuzağa düşmeyeceğiz. Hiçbir zaman ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir zaman kutuplaştırmayacağız.”