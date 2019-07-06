AKP’li başkandan tasarruf harekatı: Kiralık araçları iade etti

Toplam borcu 6 milyar 539 milyon 588 bin 141 lira olan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart seçimleri sonrasında tasarruf tedbirleri uygulanmaya başlandı.

31 Mart’ta koltuğunu parditaşı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan yeni başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla belediye bünyesinde yer alan fazla araçların tespiti yapıldı.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre; ilk 3 ayda lüzumsuz kullanıldığı belirlenen 50 kiralık araç kiralama firmasına iade edildi. Araçların belediyeye aylık maliyetinin yakıt masrafı ile birlikte aylık 400 bin lira olduğu öğrenildi. 2018 yılı faaliyet raporuna göre bünyesinde 487 kiralık araç bulunduran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait resmi plakalı araç sayısı ise 417.