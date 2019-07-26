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AKP’li başkanın ağabeyi bekçiye kafa attı, serbest kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Kamil Altun'un ağabeyi Nuri Altun’a polislerin alkol kontrolü yaptığı sırada alkolmetreye düzgün üflemesi için bekçi D.Ç. tarafından uyarıldı. Bekçiyle tartışan Altun, bekçiye kafa atarak hastanelik etti. Mahkemeye çıkan Altun, serbest bırakıldı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
12:46 -
Haberler Gündem
AKP’li başkanın ağabeyi bekçiye kafa attı, serbest kaldı

Kilimli’de gece uygulaması yapan polisler iddialara göre Belediye Başkanı Kamil Altun’un ağabeyi Nuri Altun’un kullandığı otomobili durdurdu. Polisler Nuri Altun’dan alkolmetreye üflemesini istedi. Ancak Altun düzgün üfleyemeyince polislerin yanındaki bekçi D.Ç. tarafından uyarıldı. Bunun üzerine ortamda sinirler bir anda gerildi ve tartışma yaşandı.

BEKÇİYİ HASTANELİK ETTİ

Alkometreye tekrar üflemesi istenilen Nuri Altun, başkanın kardeşi olduğunu ve kendisine kimsenin karışamayacağını söyleyerek üflemeyi reddetti. Ve görevli memurlarla tartışmaya başladı. Alkollü olduğu tespit edilen Altun, tartışma sırasında bekçi D.Ç’ye kafa attı. Bekçi hastanelik olurken polislerde Nuri Altun’u gözaltına aldı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Bekçi D.Ç’nin şikayeti üzerine geceyi karakolda geçiren Altun, sabah adliyeye sevk edildi. Görevli memura hakaret ve darp suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Belediye Başkanının ağabeyi Nuri Altun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son güncelleme: android-time 13:59 26.07.2019
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