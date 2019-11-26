AKP’li başkanın makam aracına haciz

Uşak'ta önceki dönemin AKP'li Belediye Başkanı Nurullah Cahan'dan belediyeyi borç ile devralan aynı partiden Mehmet Çakın'ın makam aracı haczedildi.

Geçtiğimiz hafta suya yüzde 50 zam yapılması nedeniyle tartışmalara sahne olan Uşak Belediyesi'nde belediyeye ait varlıklarının özel bir banka tarafından haciz edildiği ortaya çıktı. Belediyenin 200'den fazla araç ve iş makinesinin icra tarafından bağlandığı belirtilirken, belediye başkanının 64 BB 001 plakalı makam aracının da yeddi eminliğe teslim edildiği anlaşıldı.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre; Uşak İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, “Belediye başkanı Mehmet Çakın'ın aracında onlarca icra var. Sadece özel bir banka aracı çektirme cesaretinde bulundu. Daha sonra olay duyulunca belediye makam aracının bağlanmadığını göstermek için iki gün boyunca arabayla şehirde tur attılar. Araçta haciz olduğunun kanıtlanması plaka ve belediye vergi numarası girildiğinde görülebiliyor, herhangi bir sigorta firmasından bile görülebiliyor. Zaten kendileri bir yalanlama falan yapmıyorlar, diyecek sözleri yok” dedi.

“SADECE BUNLAR DEĞİL BİRÇOK YOLSUZLUK OLAYI VAR”

Belediyenin geçmiş dönemde bir çok yolsuzluğu olduğuna dikkat çeken Savaş, belediyenin naylon fatura kullandığının da altını çizdi. Savaş, “Sadece bunlar değil birçok yolsuzluk olayı var, belediye trilyonlarca naylon fatura kullanmış. Uşak Belediyesi'nin şirketi Uşak'a 30 km mesafe de bir taş ocağı kiralamış, bu taş ocağının yıllık kapasitesi 400 yüz bin ton, fakat buradan 5 milyon ton faturalı mıcır çekilmiş. Bu 200 bin TIR yapar. Bu çekilen mıcırla 8 metre genişliğinde 30 cm kalındığında asfalt yaptığınız zaman buradan Iğdır'a, Iğdır'dan, Ermenistan'a, Azerbaycan, Tataristan, Hazar Deniz'i kıyısında bu malzemeyi ancak bitirebiliyorsunuz” diye konuştu.

İYİ Parti daha önce de, eski başkan Cahan döneminde, belediyenin 2018 yılında bir kebapçıya 540 bin TL ödeme yaptığını, bir çikolatacıdan 3 bin kilo çikolata alarak 120 bin TL ve aynı zaman diliminde bir çiçekçiye de 720 bin TL ödeme yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca açıklamada belediyenin 2015-16-17-18 yılları arasında Ensar, Kalem-Der, UŞİM-Der ve Ebrar isimli vakıflara her ay 68 Bin TL para aktarıldığı da belirtilmişti.